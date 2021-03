"Przejechał przez przejście, ścieżkę i wylądował na pasie zieleni". Ze zniszczonego auta uwolnili go strażacy

Na skrzyżowaniu Nowaka-Jeziorańskiego i Fieldorfa "Nila" zderzyły się dwa samochody osobowe. W jednym z aut był zakleszczony kierowca, uwolnili go strażacy.

Jak doprecyzował reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, który pojechał na miejsce, chodziło o kierowcę renault. - Po zderzeniu z citroenem przejechał przez przejście dla pieszych, ścieżkę rowerową i wylądował na pasie zieleni. Miał problemy z wydostaniem się z samochodu. Strażacy użyli sprzętu hydraulicznego. By go uwolnić, wycięli drzwi auta. Następnie starszy mężczyzna o własnych siłach podszedł do karetki, gdzie został przebadany - relacjonował tuż przed godziną 11 Węgrzynowicz.