Przeszukali mieszkanie i auto młodego mężczyzny. Znaleźli prawie 24 kilogramy narkotyków

Kiedy 20-latek swoim renault clio podjechał pod blok, gdzie mieszkał, policjanci przystąpili do akcji. - Pozwolili mężczyźnie przesiąść się do chevroleta lacetti zaparkowanego nieopodal bloku, w którym - jak podejrzewali - mógł przechowywać narkotyki, a następnie przystąpili do jego zatrzymania - podkreślił policjant.

Znaleźli narkotyki warte ponad milion złotych

- Ponadto podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli sprzęt służący do porcjowania środków odurzających: wagi, szkła powiększające, tacki, folię do zgrzewarki, torebki foliowe, zgrzewarkę. Mogło to wskazywać, że 20-latek nie tylko posiada narkotyki, ale także wprowadza je do obrotu - zauważył Marczak.