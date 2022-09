Policja: 18-latek groził uczniom liceum nożem. Aresztowany

Szarpanina, zastraszanie

Do zdarzenia doszło 1 września przed jednym z liceum na Pradze Północ. - Agresywny 18-latek chciał wyrównać rachunki w imieniu swojej dziewczyny z jej szkolną koleżanką. Gdy ta opuściła budynek szkoły, 18-latek podszedł do niej i zaczął jej grozić. Posiadał ze sobą nóż, tzw. motylek, którym demonstracyjnie się bawił – powiedziała kom. Onyszko.

W obronie dziewczyny stanął inny uczeń. 18-latek zaatakował go. Doszło do szarpaniny. Zareagował przypadkowy świadek tej sytuacji. Agresywny 18-latek uciekł z miejsca zabierając czapkę 16-latkowi. W ślad za nim ruszył inny uczeń. On również został zastraszony przez 18-latka. Agresywny chłopak zabrał mu czapkę, a gdy ten chciał ją odebrać, uderzył go.