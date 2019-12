Ważne skrzyżowanie na Pradze zostało zmodernizowane. "Projekt zakładał jego uproszczenie"

Zaślepili Wileńską

W czasie przebudowy zlikwidowana została wydzielona jezdnia do skrętu w prawo z "Solidarności" w ulicę Szwedzką, a na odzyskanej przestrzeni wyznaczono nowe przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy i posadzono 11 drzew. Ponadto, lewoskręt w ulicę Szwedzką został wydłużony, a sam wylot poszerzony.

Drogowcy zaślepili ulicę Wileńską. "Uniemożliwi to wlewanie się ruchu tranzytowego w wąskie praskie uliczki" – przekonuje ZDM. Dzięki temu możliwe było wydłużenie zielonego światła dla pozostałych relacji, co ma upłynnić przejazd przez skrzyżowanie. Zachowany został dojazd samochodem do wszystkich posesji.