Podeszło do niego dwóch mężczyzn. Jeden uderzył, drugi pchnął nożem w brzuch

Policja wyjaśnia okoliczności ataku na 59-latka na Pradze Północ. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w nocy miało zaczepić go dwóch mężczyzn, a jeden z nich dźgnął go nożem w brzuch. Poszkodowany trafił do szpitala, sprawcy są poszukiwani.

Do zdarzenia doszło około 23.30 na ulicy Markowskiej. Pierwszą informację w tej sprawie otrzymaliśmy na Kontakt 24. "Mężczyzna dźgnięty nożem w brzuch. Przewieziony do szpitala. W poszukiwaniach sprawców liczne patrole policji i policyjny pies" - napisał nasz czytelnik.

Policja: poszkodowanego zaczepiło dwóch mężczyzn

Policja potwierdza, że we wtorek w nocy otrzymała zgłoszenie o pchnięciu nożem 59-latka. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że do poszkodowanego podeszło dwóch mężczyzn. Wówczas doszło do szarpaniny, został uderzony przez jednego z nich, a drugi miał pchnąć go nożem - informuje Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.