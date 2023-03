Nerwowo się rozglądał, coś schował. Jest podejrzany o kradzież metodą "na kolec"

Jak informuje w komunikacie stołeczna komenda, policjantów Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji zauważyli przy ulicy Markowskiej mężczyznę, który nerwowo się rozglądał, a na ich widok schował coś do kieszeni spodni. Postanowili sprawdzić, co jest powodem takiego zachowania.

"W trakcie legitymowania okazało się, że jest on poszukiwany przez policjantów z komisariatu w Nadarzynie, jako podejrzany o kradzież pieniędzy z auta metodą na "kolec". W kieszeni schowane miał zawiniątka z proszkiem. Wstępne badania narkotestem wykazały, że w części z nich znajdowała się amfetamina. Zabezpieczono również pieniądze w kwocie blisko 4000 euro i 430 zł. Mężczyzna trafił do policyjnej celi" - poinformowali policjanci.

Na czym polega metoda "na kolec"?

Metoda kradzieży "na kolec" polega na tym, że sprawcy przebijają oponę w wytypowanym wcześniej samochodzie. Typowanie odbywa się zazwyczaj w banku, gdzie osoba współpracująca ze złodziejem obserwuje okienka kasowe, bacznie wypatrując dużych wypłat pieniędzy. Gdy ofiara zostanie już wybrana, wtedy złodziej przebija opony w samochodzie, którym przyjechała. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów kierujący orientuje się, że w kołach nie ma powietrza. Zatrzymuje samochód, by sprawdzić, co się z nimi stało. W tym czasie najczęściej nie zamyka pojazdu i z tego korzystają złodzieje. Gdy pokrzywdzony wraca do samochodu spostrzega, że został okradziony.