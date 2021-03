Udzielali pomocy dziecku, gdy w ambulans trafiła cegła

Informację o incydencie z ulicy 11 Listopada potwierdza stołeczna policja. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do dyżurnego około godziny 1.25. - Ratownicy dostali wcześniej zgłoszenie o małym dziecku z wysoką temperaturą. Gdy karetka przyjechała na miejsce, matka z dzieckiem zeszła na dół. W pewnym momencie, podczas udzielania dziecku pomocy, do karetki podszedł mężczyzna. Był pijany. Doszło do kłótni i wyzwisk - relacjonuje Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji.