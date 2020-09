Weszli do mieszkania 26-latka, znaleźli prawie pół kilograma narkotyków

Amfetamina, marihuana, haszysz i heroina - te substancje znaleźli policjanci przeszukujący mieszkanie 26-letniego mieszkańca Pragi Północ. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia w związku z podejrzeniem posiadania znacznej ilości środków odurzających.

W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli niemal pół kilograma narkotyków. Zostały one poddane badaniom laboratoryjnym. Jak wylicza Sulich, wykazały one, że to 120 gramów amfetaminy, 91 gramów marihuany, 221 gramów haszyszu oraz 26 gramów heroiny.