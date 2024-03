czytaj dalej

W jednym z domów w Mińsku Mazowieckiem doszło do wybuchu. Jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl, zniszczone zostały okna, a ściany popękały. Do szpitala trafiły dwie osoby. - W trakcie rozpoznania i dochodzenia, realizowanego przez Państwową Straż Pożarną, policję i nadzór budowlany nie stwierdzono przyczyny zdarzenia. Nie byliśmy w stanie określić, jak do tego wybuchu doszło - przekazała straż pożarna.