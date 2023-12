Kolizja dwóch radiowozów. Jechały na miejsce bójki

Do kolizji z udziałem dwóch policyjnych radiowozów doszło w nocy na Pradze. Auta zderzyły się podczas próby wyprzedzania. Nikt nie ucierpiał. Pierwszą informację i zdjęcie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do kolizji doszło po północy na ulicy Wileńskiej. Policja potwierdza, że zderzyły się tam dwa samochody osobowe: hyundai oraz toyota. Pierwsze auto było nieoznakowanym radiowozem, drugie oznakowanym.

Funkcjonariusze, jak ustaliliśmy, zostali wezwani do bójki. Ruszyli na miejsce. Do kolizji doszło, kiedy jeden z kierowców chciał skręcić w lewo, drugi w tym samym czasie zaczął go wyprzedzać.