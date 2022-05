Stał porzucony za stodołą, mechanicy z MPO dali mu drugie życie

Ciężarówka odrestaurowana przez MPO wyjechała z fabryki w 1968 roku i trafiła do Polski. Auto zostało porzucone gdzieś na wsi za stodołą i skazane na zapomnienie. Kilka lat temu wypatrzył je ówczesny główny mechanik warszawskiego MPO. Właśnie w tym czasie MPO Warszawa kupowało partię nowoczesnych mercedesów i zarząd spółki zdecydował się odkupić "staruszka" od prywatnego właściciela.

Oldtimer w barwach MPO

Samochód został pomalowany pomarańczowym lakierem. Jak zaznaczyło MPO, proces napraw przypominał skomplikowaną operację, która wymagała zgromadzenia planów i starannych przygotowań. Prace przy podwoziu trwały ponad dwa lata, a zabudowa została skonstruowana w ciągu intensywnych czterech miesięcy. Wiele niezbędnych części pracownicy warsztatu MPO sprowadzali z magazynu części zamiennych do zabytkowych aut w Niemczech. - W ostatnim czasie pojazd był przygotowywany do badań technicznych. Przeszedł przegląd układu hamulcowego, naprawę instalacji elektrycznej, wymianę lamp, tablicy rejestracyjnej oraz konserwację lakierniczą - powiedział starszy mistrz w warsztacie MPO Warszawa przy ulicy Kopijników 13 Stefan Pokora.

Po naprawie spawalniczej skrzyni ładunkowej, przeglądzie układu paliwowego, zabezpieczeniu elementów zawieszenia oraz wymianie opon mercedes MPO stał się w pełni przystosowany do uczestniczenia w ruchu miejskim. - Samochód ma już swoje lata i z tego względu nie jest technicznie skomplikowany. Teraz istotne jest to, żeby zadbać o jego regularny przegląd i konserwację - dodał Pokora.

Dzięki staraniom pracowników warsztatu na przestrzeni ostatnich lat, mercedes L710 będzie wykorzystywany podczas wydarzeń plenerowych organizowanych przez MPO, dzielnice oraz miasto. Obecnie auto jest przy ulicy Tatarskiej. - Ten model w tak dobrym stanie to dzisiaj zdecydowana rzadkość. Z pewnością będzie wielką atrakcją w trakcie warsztatów edukacyjnych dla dzieciaków albo podczas pikników organizowanych w Warszawie - podsumował Stefan Pokora.

Model z lat 60.

Mercedes-Benz L 710 to dwuosiowa ciężarówka z krótką maską, produkowana w fabryce w Mannheim od 1961 roku. Od 1961 do 1963 pojazd nosił nazwę L 323. L 710 to najmniejszy pojazd Mercedes-Benz z krótką maską i kabiną. Modele z napędem na cztery koła, które zostały wprowadzone później, były dostarczane z fabryki tylko jako wywrotka, ale nie jako ciężarówka z platformą