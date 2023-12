Pył i gruz na budowie muzeum. Prace rozbiórkowe zaniepokoiły

Stołeczny konserwator: "rozbiórka" buldożerem budzi głęboki niepokój

Argumenty nie przekonały Michała Krasuckiego, stołecznego konserwatora zabytków, który ocenił, że "wyburzana jest piętrowa część skrzydła zachodniego", dobudowana w latach 30. "Pomijając fakt, że też jest zabytkowa, to sam sposób 'rozbiórki' buldożerem budzi głęboki niepokój" - napisał Krasucki i zapowiedział, że skieruje do konserwatora wojewódzkiego wniosek o kontrolę zgodności zakresu prac z pozwoleniem.

Rzecznik wojewódzkiego konserwatora zabytków uspokaja: była kontrola

Rzeczniczka muzeum: to nie są budynki zabytkowe, stanowią wtórny element

- To nie są budynki zabytkowe, one stanowią wtórny element. Były zdylatowane i są odspojone od głównej bryły budynku - poinformowała Katarzyna Brzezińska, rzeczniczka prasowa Muzeum Getta Warszawskiego. Zapewniła, że stosowany przez generalnego wykonawcę sprzęt jest powszechnie wykorzystywany w pracach wyburzeniowych przy obiektach zabytkowych i pozwala w sposób bezpieczny i kontrolowany prowadzić prace. - To nie ingeruje w historyczną materię budynku natomiast jest niezbędne do tego by kontynuować prace nad budową Muzeum Getta Warszawskiego - zapewniła.