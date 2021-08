Pogoda nie sprzyja drogowcom. Przedłużają prace na skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Królewską

Skrzyżowanie Marszałkowskiej i Królewskiej nie będzie przejezdne, jak to planowano, w środę o poranku. Drogowcy przesunęli termin zakończenie pac, bo budowie nie sprzyja pogoda. Okazało się też, że zakres robót musi być szerszy niż początkowo zakładano. Utrudnienia potrwają do weekendu.

"Plac budowy skąpany przez deszcz"

Zakończyły się już prace brukarskie i roboty związane z przygotowaniem podłoża. Drogowcy informują jednak, że trwały one nieco dłużej, bo ich zakres okazał się większy niż pierwotnie zakładano. Pod starą nawierzchnią wykonawca odkrył niespodziewane znalezisko. - Zostały odsłonięte stare tory, które trzeba było usunąć. A to oznaczało, że spod starej nawierzchni trzeba wygarnąć dużo więcej materiału, niż planowano. Później trzeba to jeszcze wypełnić. To są etapy, których nie da się przeskoczyć - wyjaśnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl Jakub Dybalski, rzecznik ZDM.

Do końca robót przejezdne będzie wyłącznie torowisko na Marszałkowskiej. Kierowcy nadal będą musieli korzystać z objazdów - od południa Świętokrzyską, Mazowiecką, Królewską, Moliera i Senatorską do placu Bankowego, a od północy alejami "Solidarności" i Jana Pawła II oraz Świętokrzyską.

Powstaną osobne lewoskręty

Równolegle do prac na jezdni toczą się działania związane z usprawnieniem działania sygnalizacji świetlnej. Wykonawca ułożył nowe okablowanie i przygotował już światła pod ewentualne wytyczenie lewoskrętu dla jadących od placu Bankowego w Królewską. "Po zakończeniu prac wszystkie skręty w lewo (z Marszałkowskiej od południa i z Królewskiej od wschodu i zachodu) będą miały wydzieloną fazę, aby w momencie zielonego światła dla wykonujących ten manewr pozostali kierowcy czekali na czerwonym. Skrzyżowanie zostanie włączone do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem" - wyjaśnia ZDM.

Budują azyle dla pieszych

Po przebudowie skrzyżowania zmieni się organizacja ruchu. Południowy wlot skrzyżowania na wschodniej jezdni Marszałkowskiej zostanie zwężony z czterech do trzech pasów ruchu. Kierowcy będą mieli do dyspozycji pasy do skrętu w prawo lub jazdy na wprost, do jazdy na wprost i do skrętu w lewo. Zniknie czwarty pas, służący dotychczas do lewoskrętu, a w jego miejscu utworzony został azyl na przejściu dla pieszych.