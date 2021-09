Most Świętokrzyski wymaga remontu dylatacji. Utrudnienia dla kierowców i rowerzystów

Do końca października kierowców czekają utrudnienia na moście Świętokrzyskim. Drogowcy rozpoczęli wymianę wyeksploatowanej dylatacji na wschodniej części przeprawy. Prace będą podzielone na etapy, a każdy z nich będzie wiązał się ze zwężeniem jezdni.

Zarząd Dróg Miejskich poinformował we wtorek o rozpoczęciu remontu na moście Świętokrzyskim. Ostatni przegląd wykazał konieczność naprawy jednej ze wschodnich dylatacji, czyli celowo utworzonej szczeliny, pozwalającej na przenoszenie obciążeń i zmniejszenie odkształceń konstrukcji. "Dlatego podjęliśmy decyzję o niezwłocznej wymianie wyeksploatowanego elementu" – czytamy w komunikacie.

Drogowcy, uprzedzają pytania o to, dlaczego nie wykorzystali na prace okresu letnich urlopów, gdy ruch w stolicy jest mniejszy. "Odstąpiliśmy od ich rozpoczęcia pod koniec wakacji z uwagi na duże natężenie ruchu rowerowego na moście. Roboty obejmą bowiem naprawę nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych w sąsiedztwie dylatacji" - zaznaczają.

Cztery etapy prac

Prace będą podzielone na cztery etapy. Pierwszy zaplanowany jest na najbliższe trzy tygodnie. W tym czasie z ruchu zostaną wyłączone lewe pasy obu jezdni w rejonie skrzyżowania trasy mostu z Wybrzeżem Szczecińskim. W drugim etapie przewidziano wyłączenie z ruchu pasów środkowych na obu jezdniach. Zarówno w pierwszym i drugim etapie, utrudnienia w ruchu odczują wyłącznie kierowcy. Organizacja ruchu dla trzeciego etapu zakłada, że kierowcy nie będą mogli korzystać z prawego pasa jezdni w kierunku centrum oraz z pasa do jazdy na wprost w stronę Pragi. Tym razem ze zmianami musza też liczyć się piesi i rowerzyści. Nie będą mogli poruszać się po ciągu pieszo-rowerowym po północnej stronie mostu. W ostatnim, czwartym etapie prac, wyłączony z ruchu zostanie skrajnie prawy pas do skrętu w prawo w Wybrzeże Szczecińskie oraz pas do jazdy prosto w stronę Pragi. Południowy ciąg pieszo-rowerowy będzie niedostępny dla pieszych i rowerzystów.