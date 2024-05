Prace na Filtrowej i Grochowskiej. Objazdy i zmiany

Jak przypominają urzędnicy, prace na Filtrowej to element zapowiadanego programu remontowego Tramwajów Warszawskich. Roboty na tej ulicy obejmą nie tylko wymianę zużytych szyn, ale również budowę odwodnienia.

Prace potrwają od poniedziałku, 20 maja, od godziny 6:00 do końca czerwca. W tym czasie między Raszyńską a Mianowskiego zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu – tylko w stronę Grójeckiej. Objazd w drugim kierunku poprowadzi ulicami Wawelską i Krzywickiego lub Niemcewicza i Raszyńską.

W czasie remontu inaczej będą kursowały tramwaje linii: 15, 33, 35 i 36 . Na trasę wyjadą autobusy linii zastępczej Z15 , które pojadą z placu Narutowicza: Grójecką, Niemcewicza, Raszyńską, Filtrową, Nowowiejską do alei Niepodległości, a wrócą przez Krzywickiego, Wawelską i Filtrową.

Prace na Grochowskiej

Od poniedziałku, 20 maja, do środy, 23 maja, wyremontują prawy pas w stronę ulicy Marsa, pomiędzy pętlą na rondzie Wiatraczna a ulicą Majdańską. Prace zostały podzielone na etapy – obowiązujące nocą i w dzień. W godzinach 20-5 robotnicy będą zajmowali dwa pasy jezdni w stronę Marsa. Z kolei od 5 do 20 wygrodzą tylko jeden pas, a kierowcy pojadą dwoma. Urzędnicy zapewniają w komunikacie prasowym, że ułatwi to przejazd w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym.