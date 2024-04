W weekend drogowcy będą prowadzić prace w trzech dzielnicach. W związku z budową trasy do Wilanowa i kolektora mokotowskiego zamknięty zostanie fragment południowej jezdni ulicy Gagarina. Na Ciołka i Brożka układany będzie asfalt, remont przejdzie też nawierzchnia ulicy Dzielnej. Remontowany będzie też prawy pas ulicy Grochowskiej.

Od piątku wieczorem 12 kwietnia do poniedziałkowego poranka 15 kwietnia, ekipy budujące tramwaj do Wilanowa i kolektor mokotowski bis, będą pracowały na skrzyżowaniu ulic Czerniakowskiej i Gagarina. Budowa spowoduje zamknięcie fragmentu południowej jezdni ulicy Gagarina, od Sieleckiej do Czerniakowskiej (ruch w obu kierunkach będzie się odbywał jezdnią północną) i zachodniej jezdni Czerniakowskiej (tutaj przejezdna będzie jezdnia wschodnia).

Kierowcy będą jeździli drugą jezdnią w obu kierunkach. Ulice Sielecka, Iwicka i Czerska (wszystkie po południowej stronie) stracą połączenie z Gagarina. Dojechać do nich można od strony Chełmskiej.

Przy skrzyżowaniu z Gagarina zamknięta będzie także jezdnia ulicy Czerniakowskiej w kierunku Wilanowa. Ruch w obu kierunkach zostanie przełożony na drugą nitkę. Kierowcy pojadą prosto po dwóch pasach w każdą stronę. Z jednego z nich skręcą w prawo, a do skrętu w lewo będą mieli dodatkowy pas. Wyjazd z alei Polski Walczącej będzie węższy o jeden pas, ale utrzymane zostaną wszystkie relacje. Nie będzie natomiast skrętu w lewo z Gagarina w Czerniakowską w stronę Trasy Łazienkowskiej.

Autobusy na objazdach

"W związku z tym autobusy linii 107, jadące w kierunku pętli Esperanto wrócą w tym czasie na trasę podstawową, czyli z ulicy Bobrowieckiej skręcą w prawo w Chełmską, a następnie w lewo w Czerniakowską" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Z kolei 119, jadące z Wiśniowej Góry na Mokotów skręcą z al. Becka w prawo w al. Polski Walczącej i północną jezdnią Gagarina dojadą do Belwederskiej (wracać będą przez Spacerową).

Przejścia dla pieszych przez Gagarina i Czerniakowską pozostaną otwarte. Prace potrwają tu do poniedziałku, 15 kwietnia, do godziny 4.

Układanie asfaltu na Ciołka i Brożka

Od piątku, 12 kwietnia, drogowcy będą układali asfalt na ulicach Ciołka i Brożka. Fragmenty ulic będą wyłączane z ruchu. W tym czasie autobusy linii 184, 197 i 201 zmienią trasy.

Pierwsze prace zaplanowano na 90-metrowym odcinku ulicy Ciołka, od skrzyżowana z Brożka (wraz ze skrzyżowaniem) w kierunku Kleckiej, do progu zwalniającego. Nie da się tędy przejechać od piątku, 12 kwietnia, od godziny 22 do poniedziałku, 15 kwietnia, do godziny 5.

Objazd wyznaczono ulicami: Newelską, Księcia Janusza, Ożarowską i Deotymy. Do Obozowej będzie dojazd ulicą Księcia Janusza.

Objazd zamkniętego odcinka ulic Ciołka i Brożka Infoulice Warszawa

W związku z objazdami na skrzyżowaniu Brożka i Księcia Janusza zmieni się organizacja pierwszeństwa przejazdu – ulica Brożka będzie podporządkowana.

Pasażerowie linii 184, zamiast ul. Ciołka, pojadą przez Deotymy, zaś podróżujący 197 przez ul. Księcia Janusza. Autobusy linii 201 skończą i zaczną trasę na innym przystanku przy stacji metra (przy ul. Górczewskiej) i wrócą również przez Księcia Janusza.

"W tym czasie zawieszone będą przystanki: Metro Księcia Janusza 05 i 06, Dalibora 03 oraz Brożka 01 i 02. Za ostatnie dwa przystanki, zastępcze zostaną zlokalizowane na ul. Księcia Janusza, przy skrzyżowaniu z ul. Brożka" - przekazał ZTM.

Remont nawierzchni ulicy Dzielnej

W sobotę 13 kwietnia, o godzinie 6 rozpocznie się remont nawierzchni ulicy Dzielnej. Ma się skończyć w niedzielę, 14 kwietnia, do godziny 21.

Kierowcy nie przejadą ulicą Dzielną od ulicy Smoczej do Bellottiego. Także skrzyżowanie z tą ostatnią zostanie zamknięte. Na całym odcinku obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, także na wyznaczonych miejscach parkingowych.

Objazd zamkniętego odcinka ulicy Dzielnej Infoulice Warszawa

Objazd wyznaczono ulicami: Nowolipie, Żytnia, Okopowa i Anielewicza.

W sobotę i niedzielę autobusy 107 w kierunku Esperanto ominą utrudnienia ulicą Smoczą i Anielewicza. Należy także pamiętać, że ta linia w obu kierunkach kursuje trasą zmienioną w związku z budową tramwaju do Wilanowa.

Naprawa ulicy Grochowskiej

Drogowcy wracają na ulicę Grochowską. Od piątku, 12 kwietnia, do godziny 22 do poniedziałku, 15 kwietnia, do godziny 4 naprawią prawy pas w stronę ulicy Marsa, pomiędzy ulicami Komorską a Podolską. Ulica zostanie zwężona.

Objazd utrudnień na ulicy Grochowskiej Infoulice Warszawa

Ulica Tarnowiecka straci swoje połączenie z Grochowską. Podczas prac kierowcy dojadą tylko od strony Łukowskiej – od Pustelnickiej w obu kierunkach Skrzyżowania z pozostałymi ulicami na tym odcinku będą przejezdne.

Na całym odcinku będzie obowiązywał zakaz parkowania, także w zatokach.

