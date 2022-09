Prace drogowców, tramwajarzy i ciepłowników. Zmiany w ruchu w pięciu dzielnicach

Budują torowisko na Kasprzaka

Na Woli w ciągu ulicy Kasprzaka trwa budowa linii tramwajowej. Wraz z postępem prac zmienia się również organizacja robót i dojazdów. Od poniedziałku, 12 września, robotnicy będą wyjeżdżać z placu budowy, położonego między jezdniami Wolskiej, bezpośrednio na Kasprzaka. To rozwiązanie będzie wymagało zwężenia Kasprzaka do jednego pasa – na ok. 100 m przed bramą. Wyjazd dużych pojazdów odbywać się będzie w asyście osoby uprawnionej do kierowania ruchem i może powodować chwilowe wstrzymania ruchu. Taka organizacja ruchu będzie wprowadzana w zależności od potrzeb, ale tylko w godzinach poza popołudniowym szczytem komunikacyjnym, czyli od godz. 20 do 14. W ten sposób pojazdy będą opuszczać plac budowy do wiosny przyszłego roku.