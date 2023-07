Prace drogowe na Bielanach i we Włochach. Samochody i autobusy na objazdach

"Na układanie warstwy ścieralnej asfaltu, czyli ostatniej, na ulicy Perzyńskiego planujemy poświęcić dokładnie 11 godzin – od 7:00 do 18:00 – w sobotę, 15 lipca. Na ten czas droga zostanie całkowicie wyłączona z ruchu na całej swojej długości – od Broniewskiego do Żeromskiego" - wyjaśnia w komunikacie stołeczny ZDM.

Utrudnienia na Bielanach

Jak informują dalej drogowcy, zamknięte będą także, dotychczas otwarte, przejazdy przez ulice Staffa i Magiera. Zostanie na nich – po obu stronach Perzyńskiego – wprowadzony ruch dwukierunkowy. "Przypominamy, że dzielnica Bielany remontuje ulicę Staffa i z tego powodu zamknięty jest odcinek tej drogi od Perzyńskiego do Makuszyńskiego. Dwa kierunki ruchu zostaną więc wprowadzone na tej ulicy na odcinkach od Lisowskiej do Perzyńskiego oraz od Romaszewskiego do Makuszyńskiego" - przekazuje ZDM.

Organizacja ruchu podczas remontu ulicy Hynka

W kierunku przeciwnym także dostępny będzie jeden pas ruchu oraz dodatkowy pas do skrętu w prawo na wysokości RKS Okęcie lub do jazdy prosto i w prawo na wysokości Radarowej.

Ponadto kierowcy jadący Łopuszańską od strony Alej Jerozolimskich nie wjadą na wiadukty w stronę Hynka. Do wyboru będzie przejazd na drugą jezdnię Łopuszańskiej albo na dolną jezdnię. Natomiast przed rondem Wojnara będą mieli dwa pasy: do jazdy w lewo lub w prawo w aleję Krakowską. Jazda prosto w Hynka będzie niemożliwa.

ZDM ostrzega, że w remontowaną jezdnię ulicy Hynka nie będzie wjazdu także z alei Krakowskiej. Na tej ostatniej, na jezdni prowadzącej od granicy Warszawy do centrum, wygrodzony zostanie skrajny prawy pas. Kierowcy będą korzystali z trzech pozostałych: jednego do skrętu w lewo i dwóch do jazdy prosto. Na jezdni z przeciwnego kierunku – od Grójeckiej – liczba pasów nie ulegnie zmianie. Natomiast skrajny lewy, zamiast do skrętu, będzie służył do zawracania. Jadący ulicą Żwirki i Wigury w kierunku Lotniska Chopina stracą możliwość jazdy prosto (pod wiaduktem) skrajnym prawym pasem. Podczas remontu będzie można z niego wyłącznie skręcić w prawo w ulicę Hynka. Pozostałe pasy ruchu pozostaną bez zmian.