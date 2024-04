Inna zasada pierwszeństwa podczas budowy

Budowa kanalizacji została podzielona na etapy. Podczas budowy studni drogowcy będą zamykali fragmenty ulicy Fajnej na całej szerokości. Kierowcy dojadą od strony ulicy Mochtyńskiej albo Mańkowskiej. Dodatkowo – podczas budowy przyłączy – ulica będzie lokalnie zwężana do trzech metrów. "Po wszystkich robotach drogowcy odtworzą nawierzchnię Fajnej. Wówczas całkowicie zamkną przejazd, o czym będziemy osobno informowali" - przekazał ratusz.

Roboty wystartują w poniedziałek z samego rana (o godzinie 7) od strony skrzyżowania z Mochtyńską. W tym etapie w Fajną skręcą tylko dojeżdżający do posesji Fajna 2a. Pozostałych kierowców będzie obowiązywał nakaz jazdy prosto Mochtyńską. Dojazd do pozostałych posesji będzie możliwy z ulicy Mańkowskiej.

Autobusy na objazdach

Autobusy linii 226 nie będą jeździły ulicą Fajną do Ostródzkiej, tylko kończyły i zaczynały kursy na przystanku Mańkowska 02. W kierunku metra na Bródnie pojadą ulicami Mańkowską, Callas, Verdiego i Zdziarską, a z Metro Bródno Zdziarską, Verdiego, Callas i Ruskowy Bród.

Dodatkowo ZTM skoryguje trasę linii 134 tak, aby autobusy obsługiwały mieszkańców okolic ulicy Fajnej – w obydwu kierunkach pojadą ulicą Mańkowską, Callas do Verdiego i swojej stałej trasy, a jej rozkład będzie skoordynowany z kursowaniem 226 .

Na Białołęce powstanie też rondo

Roboty spowodują zmiany w organizacji ruchu. 22 kwietnia o godzinie 6 drogowcy wygrodzą północną część skrzyżowania. Wlot ulicy Prząśniczek zostanie zwężony do 3,5 metra. Z tego powodu kierowcy jadący Czeremchową przez skrzyżowanie będą mogli przejechać wyłącznie prosto. Wjazd w ulicę Prząśniczek będzie możliwy tylko od strony ulicy Animuszu.

"W czasie prac zlikwidowane zostanie przejście dla pieszych przez ulicę Czeremchową. Piesi będą kierowani do chodników po otwartej stronie skrzyżowania" - przekazał ratusz.

Na Woli remont ulicy Waliców

"Nowe płyty chodnikowe zostaną ułożone po obu stronach ulicy Waliców, pomiędzy Grzybowską (wjazdem do budynku numer 43) i Pereca, a także po północnej stronie Pereca, od Waliców do Żelaznej. Na tych samych odcinkach nową nawierzchnię zyskają także jezdnie" - poinformował ratusz. Prace rozpoczną się 22 kwietnia o godzinie 7 i potrwają do połowy lipca. Podzielone zostaną na kilka etapów.