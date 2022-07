Prace drogowe i wodociągowe w trzech dzielnicach. Objazdy

Na Ursynowie i Białołęce będą pracować drogowcy, w Ursusie - wodociągowcy. To oznacza utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Na najbliższy weekend Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała prace związane z wymianą nawierzchni sąsiadujących z Południową Obwodnicą Warszawy ulic Płaskowickiej oraz Braci Wagów. Prace rozpoczną się w piątek, 22 lipca, o godzinie 22, a zakończą w poniedziałek, 25 lipca, do godz. 6 .

Prace na Ursynowie

Braci Wagów zostanie zamknięta na niewielkim odcinku od Płaskowickiej do wjazdu do budynku Braci Wagów 20. Dojazd do budynku zostanie zachowany, natomiast nie będzie połączenia pomiędzy Braci Wagów a Płaskowickiej. Droga stanie się ślepa. Objazd zostanie poprowadzony Belgradzką, a następie Stryjeńskich lub al. KEN do Płaskowickiej.

Ponadto z ruchu zostanie wyłączona jezdnia Płaskowickiej w stronę Puławskiej, od Pileckiego do Gandhi. Ruch w przeciwnym kierunku – w stronę al. KEN – odbywać się będzie bez zmian. Ulica Polskie Drogi straci dostęp do Płaskowickiej, ale ruch na samej drodze będzie odbywał się bez zakłóceń. Stąd wyjazd poprowadzi ulicą Polskie Drogi lub Alternatywy do Gandhi. Kierowcy będą mogli pojechać także Alternatywy do Pileckiego. Objazd utrudnień na Płaskowickiej poprowadzi ulicami Pileckiego i Gandhi.

Trasy zmienią autobusy linii 185 (tylko w kierunku CH Ursynów) i 503 (tylko w kierunku pętli Natolin płn.). Autobusy linii 185 pojadą ulicami Pileckiego, Gandhi i Płaskowickiej. 503 ominie utrudnienia ulicą Gandhi.

Objazd ulicy Płaskowickiej UM Warszawa

Frezowanie na Białołęce

W niedzielę drogowcy pojawią się też na ulicy Płochocińskiej na Białołęce. Remont będzie polegał na usunięciu zniszczonej warstwy nawierzchni i ułożeniu nowej na odcinku od Płytowej do przystanku autobusowego "Zaplecze 02" (na jezdni północnej prace toczyć się będą do wjazdu do składu materiałów budowlanych).

Na wyjeździe z magazynu i z Bruszewskiej ustawione zostaną nakazy skrętu w lewo w stronę Nieporętu. Także oznakowanie poziome (żółte pasy) ułatwią ten manewr. Dojazd do Bruszewskiej i dalej możliwy będzie jednym pasem. Kierowcy nie będą mogli zaparkować na parkingu zlokalizowanym przy przystanku "Zaplecze 02".

Natomiast przed skrzyżowaniem Płochocińskiej z Cieślewskich – na jezdni Płochocińskiej prowadzącej w stronę remontowanego odcinka – wygrodzony zostanie środkowy pas.

Drogowcy wprowadzą też zmiany na węźle z Modlińską. Kierowcy jadący od strony Legionowa muszą się liczyć ze skróceniem pasa do skrętu w lewo w Płochocińską (pod wiaduktem). Jadący z przeciwnego kierunku – od strony Pragi – będą mogli skręcić w Płochocińską z jednego z pasów prowadzących do tej pory prosto. Oba prawoskręty zostaną wygrodzone już na wysokości Morelowej.

Objazd utrudnień został wyznaczony ulicami Cieślewskich, Bohaterów i Klasyków do Modlińskiej lub Modlińską, Trasą Toruńską i dalej Białołęcką.

Przejście dla pieszych na przystanek zostanie zamknięte. Piesi będą kierowani do sąsiadujących zebr. Naprawa drogi zakończy się w piątek, 29 lipca, o godzinie 4. W czasie prac autobusy linii 326, 705, 735 i 736 po zjeździe z mostu gen. Grota-Roweckiego pojadą ulicami: Toruńską, Łabiszyńską, Kopijników, Białołęcką do Płochocińskiej. Zostanie uruchomiona linia zastępcza Z-5, która będzie kursowała z Żerania FSO ul. Modlińską, Płochocińską i Płytową do pętli Kupiecka.

Objazd zamkniętego odcinka ulicy Płochocińskiej UM Warszawa

Wodociągowcy w Ursusie

W poniedziałek 25 lipca na ulicy Ryżowej w Ursusie rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji ściekowej. Zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać od poniedziałkowego, 25 lipca, poranka. Ulica Ryżowa zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od Prystora do Alej Jerozolimskich. Zakazy wjazdu nie będą dotyczyły pojazdów budowy i dojazdów do posesji. Pozostali kierujący na Jerozolimskich od strony Bodycha zostanie wygrodzony pas do skrętu w lewo w Ryżową. Jadący od strony Opaczy będą mieli do wyboru skręt w lewo lub w prawo w Aleje Jerozolimskie. Na wprost – ulica Ryżowa będzie zamknięta.

Objazd utrudnień poprowadzi ulicami Prystora, Składkowskiego i Starodęby. Sygnalizacja na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich i ulicy Starodęby zostanie dostosowana do zwiększonego ruchu w tym miejscu.

W związku z wyłączeniem fragmentu Ryżowej autobusy linii 220 będą omijały nieprzejezdny odcinek: Bodycha, Jerozolimskie i Starodęby. Jednocześnie zostanie zmieniona trasa objazdowa linii 191. Autobusy pojadą ulicami Dzieci Warszawy i Kościuszki.

Prace potrwają do końca września

Objazd zamkniętego odcinka ulicy Ryżowej UM Warszawa

