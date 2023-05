Prace drogowców i kolejarzy, utrudnienia w kilku dzielnicach

Bielany

Tego samego dnia, o 7:00 drogowcy rozpoczną budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Droga u zbiegu z Podczaszyńskiego zostanie zamknięta. Na czas prac niewielki fragment drogi przed jej skrzyżowaniem z Podczaszyńskiego zostanie wyłączony z ruchu. Ze Schroegera kierowcy pojadą w prawo lub w lewo. Dojazd do Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej będzie możliwy od strony Makuszyńskiego. Planowane zakończenie robót w piątek, 12 maja.

Śródmieście

W nocy z poniedziałku na wtorek al. Jana Pawła II przed Elektoralną zostanie zwężona do jednego pasa ruchu. Nawierzchnia pozostałych pasów będzie w tym czasie remontowana. Prace na zachodniej jezdni al. Jana Pawła II (w stronę Grzybowskiej) przed skrzyżowaniem z Elektoralną rozpoczną się o godz. 20. Na odcinku ok. 50 metrów przed skrzyżowaniem kierowcy będą mogli korzystać tylko z jednego – prawego – pasa ruchu. Remont potrwa do wtorku, godz. 6.