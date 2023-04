Poznali się na portalu, spędzili razem noc. Straciła auto za 300 tysięcy złotych, gotówkę, komputer i dwa telefony

Kobieta poznała 28-latka na portalu społecznościowym i tego samego dnia zaprosiła do jednego z warszawskich hoteli. Kiedy się obudziła, nie było ani mężczyzny, ani zaparkowanego przed hotelem bmw. Wszystkie straty oszacowała na ponad 460 tysięcy złotych. Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali podejrzanego.

Pokrzywdzona poznała się z mężczyzną na popularnym portalu społecznościowym. - Po krótkiej rozmowie umówiła się z nim wieczorem w jednym z hoteli w centrum Warszawy. W zamian za jego towarzystwo zaoferowała mężczyźnie 500 euro. 28-latek przystał na propozycję. Następnego dnia o poranku kobieta nie zastała już w łóżku dopiero co poznanego mężczyzny. Wraz z nim sprzed hotelu "zniknęło" jej bmw, warte ponad 300 000 złotych oraz wszystko to, co w nim miała, czyli 5000 euro, 2000 dolarów amerykańskich, dwa najnowsze iPhone'y oraz sprzęt komputerowy - opisał podinsp. Robert Szumiata ze śródmiejskiej komendy rejonowej.