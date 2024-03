czytaj dalej

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, odniósł się we wtorek do postępowania wyjaśniającego dotyczącego zniszczenia wieńca przed pomnikiem smoleńskim. Policja zapowiedziała w tej konkretnej sprawie wnioski o uchylenie immunitetu. - Będzie to dowód, jak głęboka degeneracja następuje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu prawa w Polsce - stwierdził polityk.