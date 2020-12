Pożar mieszkania na szóstym piętrze. "Strażacy weszli do środka przez balkon"

Na szóstym piętrze jednego z bloków przy ulicy Woronicza doszło do pożaru. Jak podaje straż pożarna, ogień pojawił się w mieszkaniu, w którym nikogo nie było.

Strażacy zostali wezwani w czwartek po południu do budynku przy skrzyżowaniu Woronicza z Etiudy Rewolucyjnej. - Doszło do pożaru w zamkniętym mieszkaniu na szóstym piętrze. Wewnątrz nikogo nie było. Strażacy weszli do środka przez balkon - informuje Łukasz Płaskociński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jak dodaje, służbom udało się skontaktować z właścicielem, który potwierdził, że wewnątrz nie było lokatorów.