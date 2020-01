Słup ognia na Białołęce

Na Białołęce doszło w środę do wycieku i zapłonu gazu. - Płomień sięga od 6 do 8 metrów - mówił oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie młodszy kapitan Michał Skrzypa. Strażacy ewakuowali 20 mieszkańców bloku i nakazali opuszczenie domów jednorodzinnych 16 osobom.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, pożar przy ulicy Podłużnej zaczął się od palącego się śmietnika. To od niego zajęła się skrzynka gazowa. Doszło do wycieku gazu i jego zapłonu. Oficer prasowy warszawskiej PSP Michał Skrzypa relacjonował, że płomień sięga "od sześciu do ośmiu metrów".