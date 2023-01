Strażacy znaleźli podejrzaną walizkę. Wezwano pirotechników, ewakuowano mieszkańców

Wezwano policyjnych pirotechników

Na miejscu jest Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, który ustalił szczegóły. - Do pożaru doszło w salonie urody, mieszczącym się na parterze, na rogu budynku. Widać okopconą elewację. Podczas późniejszego przeszukania odnaleziono podejrzany pakunek, trwa jego rozpoznanie. Działania na miejscu prowadzą pirotechnicy. Jeden z nich w specjalnym kombinezonie wszedł do środka. Nikt nie może podejść do budynku, ulice wokół niego zostały wyłączone z ruchu - opisuje Węgrzynowicz.

Mieszkańców ewakuowano dwa razy

Naszemu reporterowi udało się porozmawiać z mieszkanką ewakuowanego bloku. - Najpierw po 2 w nocy głośnym stukaniem w drzwi obudzili ją policjanci. Ze względu na zadymienie kazali opuścić mieszkanie. Po około pół godzinie mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. Ta ewakuacja miała miejsce w związku z pożarem. Około godziny 6 ponownie obudziło ją stukanie do drzwi, policjanci prosili, żeby mieszkańcy opuścili budynek. Wówczas pojawiło się pod blokiem bardzo dużo służb. Mieszkańcy do tej pory nie mogą wrócić do swoich mieszkań - opisuje relację mieszkanki Artur Węgrzynowicz.