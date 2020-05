Pożar na Targówku. "Cały budynek objęty ogniem"

Do pożaru doszło w sobotę po godzinie 10. - Ze zgłoszenia wynikało, że mamy do czynienia z pożarem pustostanu. Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej. Cały budynek objęty jest ogniem - poinformował chwilę przed godziną 11 Maciej Jabłoński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- Budynek znajduje się w zabudowie domów jednorodzinnych. Przylegał do sąsiedniego domu, więc było zagrożenie, że pożar rozprzestrzeni się poza jego obręb - opisywał Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl. Jak dodał, wozy służb zablokowały przejazd przez ulicę Cmentarną. - To mała osiedlowa uliczka, więc nie powoduje to większych utrudnień - mówił Zieliński.