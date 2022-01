Po pożarze nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Szukają dla nich nowych lokali

Lokatorzy z mieszkań komunalnych przy Kresowej, gdzie w weekend wybuchł pożar, nie mogą wrócić do kamienicy. Na razie przebywają w hotelach.

Do pożaru doszło w sobotę. Paliło się mieszkanie na drugim piętrze budynku przy Kresowej w Wawrze . Gdy na miejsce przyjechały pierwsze zastępy, płomienie wychodziły przez okna lokalu. Niestety, w trakcie przeszukania lokalu natrafiano na zwęglone ciało człowieka.

Z budynku ewakuowano ponad kilkudziesięciu mieszkańców. Nadzór budowlany wydał decyzję o częściowym wyłączeniu go z użytku.

Tymczasowo hotel, później nowe mieszkania

- Miasto zapewniło im lokale zastępcze w hotelu – powiedział. Jak zaznaczył, zostaną tam do momentu, "kiedy będzie taka potrzeba".

- Czyli do momentu, kiedy najprawdopodobniej dostaną nowe mieszkania, w innej lokalizacji. Budynek został poważnie uszkodzony, w związku z tym remont będzie miał szeroki zakres – wyjaśnił.

Odniósł się również do doniesień o tym, że w tym miejscu w przeszłości również doszło do pożaru. Potwierdził, że do zdarzenia doszło w ubiegłym roku, ale jego skutki były znacznie mniejsze.