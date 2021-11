Pożar mieszkania na Mariensztacie, jedna osoba trafiła do szpitala

Do pożaru doszło około godziny 8.40 w kamienicy przy ulicy Mariensztat 9. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze. – Strażacy wspólnie z policjantami wynieśli z mieszkania jedną osobę poszkodowaną. Do służb zgłosiła się również druga osoba, która przebywała w zadymieniu. Jej stan nie był jednak na tyle poważny, by wymagała zabrania do szpitala – relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.