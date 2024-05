Udział zorganizowanej grupy przestępczej

Pożar rozpoczął się w sektorze H, niedaleko ochrony

Cytowana przez "Rzeczpospolitą" prezes spółki Marywilska 44 Małgorzata Konarska wyjaśniła, że obiekt był podzielony na osiem stref przeciwpożarowych i wyposażony w 24 grodzie MERCOR. - Najemcy po zakończeniu pracy byli zobowiązani do uprzątnięcia ekspozycji towarów z ciągów komunikacyjnych do swoich lokali. Wynajmujący przeprowadzał codzienne kontrole w tym zakresie. Kontrole przeprowadzała ochrona oraz służby techniczne - przekazała. I zapewniła, że przez cały okres funkcjonowania hali prowadzone były wymagane przepisami kontrole, które nie wykazywały uchybień.

Dalej dziennik podała, że pożar rozpoczął się w sektorze H hali, w pobliżu biura ochrony obiektu. Kiedy wybuchł pożar, w hali pracowało aż sześciu pracowników ochrony, w tym jeden czynny zawodowy strażak. - Interesujące jest i to, że hala H była usytuowana od strony najmniej uczęszczanej, gdzie wokół nie ma prawie innej zabudowy, a niezauważone operowanie w nocy jest najłatwiejsze - stwierdził anonimowy rozmówca "Rzeczpospolitej".

Premier Donald Tusk o wątku rosyjskim

W ubiegły wtorek premier Donald Tusk powiedział , że "mamy także dzisiaj prawo przypuszczać - to jest może złe słowo, ale sprawdzamy wątki - że służby rosyjskie miały coś wspólnego z głośnym pożarem na Marywilskiej i postępowanie w tej kwestii trwa".

Ogromna hala centrum handlowego przy Marywilskiej w Warszawie spłonęła 12 maja. W obiekcie znajdowało się ponad 1400 sklepów i punktów usługowych. Większość należała do przedstawicieli społeczności wietnamskiej, ale biznesy prowadzili tam także Polacy, Turcy czy Ukraińcy.

Nieudana próba podpalenia kolejnego obiektu?

Tymczasem w sobotę dziennikarze Radia ZET ujawnili, że w Warszawie doszło do jeszcze jednej próby podpalenia obiektu wielkopowierzchniowego. Do nieudanej akcji miało dojść ponad tydzień temu. Radio ZET podało, że służby weszły w posiadanie urządzeń zapalających, aktywowanych drogą radiową. Było ich osiem, ale tylko dwa zostały uruchomione. To nie wystarczyło, aby wzniecić pożar.