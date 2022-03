Pożar kontenerów pracowniczych w Wawrze. Strażacy wynieśli ze środka nieprzytomną osobę

W Wawrze płonęły w nocy kontenery pracownicze. Z jednego z nich strażacy wynieśli poszkodowanego mężczyznę. Jak ustalił nasz reporter, przewieziono go do szpitala.

Do pożaru doszło około północy na jednej z posesji przy ulicy Kadetów, na odcinku pomiędzy Traktem Lubelskim a Poprawną. - Na placu składowane były kontenery pracownicze. Kilka z nich spaliło się - relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.

Jak ustalił, na miejscu udzielono pomocy medycznej jednej osobie. - Mężczyzna był poddawany tlenoterapii. W pewnym momencie strażacy pobiegli do jednego z kontenerów i wynieśli ze środka drugiego poszkodowanego. Został natychmiast przekazany do karetki, która po kilkunastu minutach odjechała do szpitala - opisuje nasz reporter.