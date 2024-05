Na przydział kontenera czeka kilkaset osób. Przez godzinę obsłużono zaledwie 15

W godzinę obsłużono 15 osób

- Na liście kolejkowej jest zapisanych kilkaset osób. Osoby z listy wchodzą po kolei do kontenera, gdzie odbywa się losowanie miejsc w kontenerach - relacjonował około godziny 10 reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Kolejka przesuwa się bardzo wolno. Po godzinie od rozpoczęcia losowania udało się obsłużyć około 15 osób - opisywał. Zauważył też, że na miejscu dochodzi do nieporozumień, głównie słownych, pomiędzy osobami, których nie ma na liście, i tych, które się zapisały. - To pojedyncze przypadki, raczej słowne utarczki, nie dochodzi do rękoczynów - zastrzegł Węgrzynowicz.