"W ciągu jednej nocy ci ludzie stracili dobytek całego życia"

"Firma budowana od 20 lat poszła z dymem"

- Chcemy, żeby ktoś przyjechał i się nami zainteresował. My naprawdę nie wiemy, co mamy robić. Czekamy na kogoś z zarządu, na miasto, żeby z nami porozmawiali. Na razie tu nikogo nie ma. Co dalej? Co my mamy robić? My naprawdę nie mamy z czego żyć - rozkłada ręce pan Krzysztof.