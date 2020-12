Po pożarze garażu 68 mieszkań nie nadaje się do użytku. Tylko jedna rodzina dostała lokal socjalny

Spośród mieszkańców 68 lokali, które zostały opuszczone po pożarze garażu podziemnego przy Górczewskiej, tylko jedna rodzina przeprowadzi się do mieszkania socjalnego. Pozostali znaleźli dla siebie miejsca na własną rękę i nadal nie wiedzą, kiedy będą mogli wrócić do domu.

Pomagają sąsiedzi i darczyńcy

Pomóc próbowało miasto, ale realne szanse na uzyskanie takiego wsparcia miało niewiele osób. - Możemy wynająć mieszkania socjalne poszkodowanym rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie schronienia - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli, cytowany w komunikacie urzędu dzielnicy. - Dotychczas, otrzymaliśmy jeden wniosek o taki wynajem i rodzina, ta otrzymała już klucze do mieszkania. Trzeba jednak mieć świadomość, że taki lokal, choć zapewnia dach nad głową i zabezpieczenie najbardziej podstawowych potrzeb, nie daje on jednak takiego komfortu jak lokal, który mieszkańcy musieli opuścić – dodaje.

O lokal socjalny mogły ubiegać się wyłącznie osoby, które były właścicielami mieszkań w budynku H. Dodatkowymi warunkami było to, by było ono jedynym dostępnym mieszkaniem dla gospodarstwa domowego, a dana rodzina nie ma możliwości "zabezpieczenia sobie potrzeb mieszkaniowych na własną rękę".

Burmistrz o luce w przepisach

Władze Woli twierdzą, że sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby blok należał do miasta albo spółdzielni mieszkaniowej. Jako jedyne rozwiązanie tego problemu wskazują zmianę przepisów odnoszących się do wspólnot mieszkaniowych. Jako przykład przytaczają sytuację związaną z pożarem przy ulicy Esperanto 16, do którego doszło w lutym. Budynek należał do spółdzielni mieszkaniowej i zapewniła ona wszystkim poszkodowanym lokale tymczasowe lub wypłaciła ekwiwalent.