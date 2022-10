Wydział Medyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Przyszłych lekarzy będą kształcić... wojskowi

Porozumienie w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów podpisały Uniwersytet Warszawski oraz Wojskowy Instytut Medyczny. Program będzie opierał się na "humanizacji medycyny, podejmowaniu przez studentów pracy naukowo-badawczej, a także nabyciem kompetencji personelu medycznego, w zakresie przeciwdziałania skutkom kryzysów wywołanych użyciem broni konwencjonalnej i masowego rażenia".

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Nowak i dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. prof. Grzegorz Gielerak podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu i prowadzeniu kształcenia lekarzy na nowo formowanym Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Do realizacji zadań określonych w porozumieniu został powołany zespół składający się z pracowników WIM i UW, który opracowuje program studiów. W przyszłości część kadry WIM stanie się również pracownikami UW, co pozwoli wspólnie budować, doskonalić do bieżących potrzeb strukturę przyszłego Wydziału Medycznego UW.

Studia będą prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, a głównym partnerem w realizacji domeny klinicznej przedsięwzięcia będzie Wojskowy Instytut Medyczny. WIM podał, że w przyszłym roku akademickim studenci nowego kierunku lekarskiego odbędą pierwsze zajęcia w WIM, a dwa lata później rozpocznie się zaawansowane kształcenie kliniczne.

Humanizacja medycyny i praca naukowo-badawcza

Instytut wskazał w informacji, że to, co na pewno będzie wyróżniać nowy kierunek lekarski, to program kształcenia tworzony zgodnie z ideą humanizacji medycyny, duży udział metod symulacji medycznej w realizacji zajęć oraz rozwijanie kompetencji badawczych studentów.

Duży nacisk ma być położony także na przygotowanie przyszłych lekarzy do pracy naukowo-badawczej, gdzie każdy weźmie udział w co najmniej jednym projekcie badawczym prowadzonym w UW lub WIM, w trakcie studiów. Dzięki temu zostanie otwarta szybka ścieżka kariery naukowej – możliwość uzyskania doktoratu poprzez kontynuację badań rozpoczętych w ramach projektów badawczych realizowanych jeszcze na studiach.

WIM zapowiada, że warunki programowe kształcenia będą profilowane również na zagadnienia związane z nabyciem kompetencji personelu medycznego, niezbędnych do przeciwdziałania skutkom kryzysów wywołanych użyciem broni konwencjonalnej i masowego rażenia. Prowadzone w tym zakresie metody szkolenia, kształcenia oraz badania naukowe pozwolą podnieść poziom tych zdolności zarówno wśród personelu cywilnego, jak i medyków wojskowej służby zdrowia. Celem wszystkich tych działań, jak zauważono, jest dążenie do funkcjonalnej integracji obu instytucji, której najważniejszym zamiarem jest stworzenie warunków do swobodnego przepływu kapitału ludzkiego, wiedzy i idącego w ślad za tym rozwoju potencjału naukowo-badawczego jednostek – stron umowy.

Cel: rozwijanie współpracy naukowej

Poza kształceniem przyszłej kadry medycznej istotnym zamiarem podpisanego porozumienia o współpracy jest również, jak przekazano, podejmowanie i realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w zakresie dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz dążenie do uzyskania wybitnych osiągnięć naukowych o znaczeniu międzynarodowym. W zakresie dydaktyki współpraca obejmie tworzenie nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, doktoranckich, kursów i innych form kształcenia. Współpraca naukowa to wspólne projekty, ale także wykorzystanie wyników badań w najnowocześniejszych metodach leczenia i edukacji przyszłych lekarzy.

