Prawie jak metro. Jest przetarg na budowę pierwszej w stolicy podziemnej trasy tramwajowej

Jak podaje ratusz w komunikacie, nowa trasa pozwoli nie tylko szybko dostać się do Dworca Zachodniego – będą z niej korzystali także mieszkańcy Starej Ochoty i Szczęśliwic. W przyszłości stanie się częścią powstającej magistrali tramwajowej z Woli do Wilanowa.

Tramwaj pojedzie tunelem

Wyjazd z tunelu znajdować się będzie między jezdniami Bitwy Warszawskiej 1920 r. w pobliżu Szczęśliwickiej. Następnie trasa pobiegnie między jezdniami Bitwy Warszawskiej aż do Grójeckiej, gdzie znajdzie się węzeł rozjazdowy, pozwalający tramwajom skręcać w kierunku Centrum, Okęcia lub pojechać do pętli Banacha. - Na zdjęciu satelitarnym będzie przypominał gwiazdę - podkreślił rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Dzięki tej inwestycji pasażerowie będą mogli dojechać tramwajem do stacji Warszawa Zachodnia. Czas przejazdu z Grójeckiej wyniesie ok. 5 min, a ze stacji metra Politechnika – nieco ponad kwadrans.

Podziemne przesiadki

Podziemny przystanek tramwajowy będzie podobny do stacji metra. - Różnicą będzie wysokość peronów, bo podłoga w tramwajach jest niżej niż w metrze. Nie będzie też charakterystycznej trzeciej szyny prądowej, tylko podwieszone pod sufitem przewody doprowadzające zasilanie. Perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD i znajdą się na poziomie minus dwa. Wybudowane zostaną ruchome schody i windy, pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu - wyjaśnił rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Docelowo do stacji kolejowej kursować będą tramwaje z Wilanowa. Na początku, po zbudowaniu trasy wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, będą dojeżdżać tramwaje z Grójeckiej. Dalej, nowo zbudowanymi torami, dojadą do podziemnego przystanku na końcu trasy. W tym miejscu zostaną zbudowane tory do zmiany kierunku jazdy tramwajów. Na takiej linii trzeba będzie wykorzystywać tramwaje dwukierunkowe. Będą to Jazzy albo nowe Hyundaie.