Mieszkańcy Białołęki dojeżdżający autobusami do metra na Bródnie zyskają spore udogodnienie. Drogowcy ogłosili przetarg na wytyczenie buspasa w ciągu ulic Głębockiej i świętego Wincentego.

Buspas w ciągu ulic Głębockiej i świętego Wincentego jest zapowiadany od wielu miesięcy. Pasy dla autobusów mają powstać w obu kierunkach, by - jak zapewnia miasto - ułatwić pasażerom komunikacji podróż także z metra w kierunku Białołęki. Po zachodniej stronie ciągu ulic Głębockiej i św. Wincentego buspas powstanie od przystanku autobusowego "CH Targówek 03" do ulicy Kondratowicza. Natomiast po stronie wschodniej buspas zacznie się za skrzyżowaniem z ulicami Przy Grodzisku i Malborskiej, a zakończy na wysokości przystanku "CH Targówek 03". Na tych odcinkach, tam, gdzie dziś jest jeden pas, zostanie poszerzona jezdnia.

Radni przyznali dodatkowe środki

Do rozpoczęcia prac Zarząd Dróg Miejskich przymierzał się latem ubiegłego roku . Ale ostatecznie na głównej arterii łączącej Białołękę z Bródnem nic się nie zmieniło. W piątek ZDM poinformował o ogłoszeniu przetargu na wytyczenie buspasa. "W czwartek, 14 marca, Rada Warszawy podjęła decyzję o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przyznała nam dodatkowe środki" - wyjaśnia ZDM.

Na oferty drogowcy czekają do 3 kwietnia. "Inwestycja będzie finansowana wspólnie przez samorząd i inwestora prywatnego - firmę Atrium, właściciela pobliskiego centrum handlowego. Wykonawca na wykonanie zadania będzie miał 160 dni. W tym 120 dni przewidziane jest na zasadniczą część robót, zaś pozostałe 40 dni na prace wykończeniowe poza jezdnią" - podaje ZDM.

Ułatwienie dla kierowców i rowerzystów

"Będzie osobny pas do skrętu w prawo w ul. Malborską i wydłużony prawoskręt na drogę dojazdową do centrum handlowego Atrium Targówek. Piesi zyskają azyl na przejściu po południowej skrzyżowania ul. św. Wincentego z ulicami Malborską i Przy Grodzisku. Rowerzyści natomiast przedłużoną drogę oraz przejazd po południowej stronie ronda na wysokości wspomnianego centrum, co zapewni ciągłość trasy rowerowej między Bródnem a Białołęką" - wylicza ZDM.