Powstańcy warszawscy wspierają Ukraińców: bądźcie dzielni i wytrwali, jesteście wielkimi bohaterami

Powstańcy warszawscy wspierają walczących o niepodległość Ukraińców. Słowa otuchy płyną z nagrania przygotowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Weterani apelują do broniących się przed rosyjską agresją, by nie poddawali się i patrzyli na świat z optymizmem i nadzieją. - Wytrwajcie proszę, bo niepodległość jest najważniejsza. Bądźcie dzielni - mówiła Maria Kowalska "Myszka".

Irena Szyperska "Irka" zwróciła się do ukraińskich kobiet. - Kobieta od początku do końca życia jest potrzebna mężczyznom, ponieważ zawsze potrzebują opieki - czy to małe dziecko, czy dorosły. Postarajcie się im dorównać. Nie mam na myśli zabijania, ale ochronę tego, co jest wam najdroższe: waszych dzieci, waszych mieszkań, tak zwanego ogniska domowego. Myśmy o to walczyli przez 63 dni - mówi.