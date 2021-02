7 121 197 drzew na jednej mapie

Mapa Koron Drzew jest dostępna w miejskim serwisie mapowym , w zakładce Zieleń. Każdy może sprawdzić tam, jakie drzewa rosną w dowolnym miejscu stolicy. Jak wyjaśnia rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, mapa wykorzystuje innowacyjne metody teledetekcyjne i analityczne, co pozwala na kompleksowe zobrazowanie wysokiej zieleni w całej Warszawie. - Określa lokalizację i zasięg koron drzew, a także ich zróżnicowanie gatunkowe, stopień ulistnienia czy kondycję zdrowotną. Dzięki tym danym wiemy między innymi, na jakim obszarze powinniśmy pilnie skoncentrować działania pielęgnacyjne, gdzie należy wprowadzić nowe nasadzenia, a w którym miejscu zieleń jest w najlepszym stanie - wylicza Gałecka.

Urzędnicy przekonują, że na podstawie mapy mogą kształtować politykę rozwoju zieleni miejskiej i adaptacji do zmian klimatu. - Dzięki tym danym możliwe szacowanie ilości pochłanianego przez drzewa dwutlenku węgla, produkcji tlenu czy kształtowania się miejskiej wyspy ciepła - zwraca uwagę rzeczniczka.

Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Justyna Glusman podkreśla z kolei, że Warszawa to pierwsze miasto w Polsce, które podjęło się takiego zadania. - Dzięki mapie będziemy w stanie lepiej zarządzać miejską zielenią - określić, w których miejscach drzew jest mniej, gdzie przerwane są korytarze ekologiczne i gdzie nasi ogrodnicy, i dendrolodzy powinni w pierwszej kolejności przeprowadzić badania. Ułatwi nam to ochronę starych drzew i pozwoli planować sadzenie nowych - przekonuje Glusman.

Siedem milionów koron

Ratusz odebrał już drugą, a zarazem ostatnią, część opracowania, co oznacza koniec pracy - zieleń wysoka w całej Warszawie została zmapowana. Jak precyzuje Gałecka, w ten sposób zostało zidentyfikowanych 7 121 197 drzew. Dowiedzieliśmy się przy okazji, że łączna powierzchnia koron drzew w Warszawie wynosi 165 kilometrów kwadratowych, co stanowi 32 procent powierzchni miasta; najwyższe drzewo ma ponad 44 metry i rośnie w Wilanowie; najliczniej reprezentowane drzewa to sosny (29 procent) oraz dęby (12,6 procent).