"To były oazy zieleni pełne placów zabaw". Stare zdjęcie przenieśli na mural

Mural powstający na ścianie garażu przy alei "Solidarności" 84A to wspólna inicjatywa kilku podmiotów: Przepisu na Muranów, który zrzesza grupy mieszkańców wolskiej i śródmiejskiej części osiedla. To już drugi mural z serii "Dzieci Muranowa". Pierwszy powstał na ścianie przy ulicy Miłej 22.

Łączenie pokoleń

Mural, nad którym pracę rozpoczęły się w Święto Niepodległości, to wierne odwzorowanie kilku fotografii wykonanych między innymi w 1988 roku. Zaprojektował go artysta Adam Walas. W centralnym punkcie malowidła widać kobietę trzymającą na rękach dziecko.

- To była pani Julianna. Można powiedzieć, że pani Julianna była "podwórkową babcią", której mieszkańcy okolicznych budynków zostawiali dzieci pod opiekę. Ona zawsze była na podwórku, a rodzice mieli do niej zaufanie. Chcieliśmy w ten sposób zachować pamięć o tej postaci - przyznaje Rafał Kowalczyk.

- Te postacie symbolizują "muranowskie duchy", czyli przedwojenne pokolenie muranowian z dzielnicy północnej. Chcieliśmy połączyć różne pokolenia mieszkańców. Nie chcieliśmy nawiązywać do wojennej tragedii, która się tu wydarzyła, ale zaznaczyć to, co wojna przerwała i to, co odrodziło się już po niej w postaci nowego osiedla - tłumaczy nasz rozmówca.