Konstrukcja Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży już jest. Zimą ruszy wykańczanie wnętrz

Trwa budowa Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży. - Mieliśmy nadzieję, że w ciągu dwunastu miesięcy będziemy w stanie wykończyć i wyposażyć ten budynek. Wiemy, że obecnie ze względu na problemy z surowcami, pracownikami budowlanymi to opóźni się. Liczymy na to, że w czerwcu 2024 roku będziemy mogli przyjmować pierwszych pacjentów - zapowiedział w TVN24 doktor Marek Migdał, dyrektor Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

W Wawrze powstaje Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży . Fundacja TVN odpowiedzialna jest finansowo za segment psychiatrii. Pomoc będą tu uzyskiwały dzieci z całego kraju. Będzie to pierwsze tego typu centrum lecznicze w Polsce, a budowane jest w porozumieniu i na terenie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Jego budowa ruszyła w 2021 roku, a zakończyć się ma w roku 2024.

Na terenie przyszłej placówki odbyła się w środę uroczystość wmurowania kamienia węgielnego . O postępach w inwestycji oraz o środowej uroczystości mówił w niedzielę we "Wstajesz i weekend" w TVN24 doktor Marek Migdał, dyrektor Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

Postępy na budowie Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży

- W czasie tej uroczystości żartowałem, że w zasadzie powinniśmy stawiać wiechę, bo budynek stoi. Cztery piętra, sześć tysięcy sto metrów kwadratowych. Konstrukcja już jest. Teraz bardzo ważny etap: wykańczanie budynku do stanu deweloperskiego. Zakończy się w grudniu tego roku. I to jest etap, który finansuje Fundacja TVN - wskazał dyrektor.

Początkowo planowano, że inwestycja będzie gotowa wraz z końcem 2023 roku. Termin oddania jej do użytku nieco się wydłuży. W styczniu 2023 roku rozpocznie się urządzanie nowej placówki. - Mieliśmy nadzieję, że w ciągu dwunastu miesięcy będziemy w stanie wykończyć i wyposażyć ten budynek. Wiemy, że obecnie ze względu na problemy z surowcami, pracownikami budowlanymi to opóźni się. Liczymy na to, że w czerwcu 2024 roku będziemy mogli przyjmować pierwszych pacjentów - zapowiedział doktor Migdał.