Konar drzewa spadł na zaparkowane auta

Burze na Mazowszu

Alert pierwszego stopnia obowiązuje w północnych powiatach Mazowsza. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20-30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami może pojawić się grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią w godzinach wieczornych. Alert wygaśnie między godziną 22 a godziną 3 we wtorek.

Natomiast południowa część województwa objęta jest alertem drugiego stopnia. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 25-35 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 100 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się grad. Alert obowiązuje do godziny 3 we wtorek.