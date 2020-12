Przez rok będą sprawdzali stan powietrza przy tunelu POW. Ruszył przetarg na wykonawcę pomiarów

Drogowcy zapowiadają, że już po pierwszych trzech miesiącach pomiarów wykonana zostanie wstępna analiza, która obejmie także badania realizowane jeszcze przed oddaniem tunelu do użytkowania.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ostatecznych wyników pomiarów powietrza i wykonania analizy porealizacyjnej po oddaniu do użytku ursynowskiego odcinka pomiędzy węzłami Puławska a Warszawa Wilanów w terminie około 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

"W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego oddziaływania drogi wykonawca ma za zadanie wskazanie rozwiązań minimalizujących, zapewniających dochowanie norm" - zapowiada GDDKiA. Ewentualny montaż filtrów spalin jest więc uzależniony od wyników pomiarów i analizy. Mieszkańcy Ursynowa oczekiwali, że zostaną one zamontowane w tunelu już w trakcie jego budowy. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie nałożyła jednak takiego obowiązku na inwestora. Wykonawca POW był tylko zobowiązany do zostawienia na nie miejsca.

Informację o ogłoszeniu przetargu na wybór wykonawcy GDDKiA przekazała we wtorek. Termin składania ofert to 3 lutego 2021 roku. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest wiosną 2021 r.

Dwa odcinki POW już gotowe

Trwają prace na ursynowskim odcinku o długości około 4,6 kilometra. Wykonawca prowadzi roboty w tunelu i nad nim. Zaawansowanie prac to około 89 procent. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 roku. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie była między innymi długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kierowcy pojadą tunelem w drugim kwartale 2021 r., po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.