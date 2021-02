Drogowcy chwalą się postępem prac w tunelu POW

Jak przekazała GDDKiA, w obu nawach tunelu ukończono układanie warstw konstrukcji nawierzchni z kruszywa. Do końca tygodnia w części południowej wykonawca ma ułożyć podbudowę z betonu, a następnie prace przeniosą się na stronę północną. "Na pozostałej części, w kierunku zachodniego portalu, podbudowa jest już wykonana, a na połowie szerokości jezdni położono już docelową nawierzchnię betonową. Przygotowano również front robót pod układanie pozostałej części nawierzchni betonowej" - informują drogowcy.

Przedłużenie prac?

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, że wykonawca ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy stara się o przedłużenie terminu zakończenia prac. Na opóźnienie ma wpływać sytuacja związana z pandemią. A to oznacza, że termin zakończenia prac, wyznaczony - zgodnie z poprzednim aneksem - na koniec marca, może być nierealny do utrzymania. Z ustaleń portalu halourysnow.pl wynika, że opóźnienie może wynieść od trzech do sześciu miesięcy.