Potrzebowali pieniędzy na rozwój firmy. CBŚP: upozorowali porwanie dla okupu

Podała również, że do akcji uwolnienia mężczyzny zaangażowano ponad 300 policjantów z CBŚP i Komendy Stołecznej Policji. Czynności prowadzono nieprzerwanie przez prawie sześć dni. - Policjanci pracowali pod ogromną presją czasu, sądząc, że może być zagrożone życie mężczyzny, a każda chwila zwłoki może doprowadzić do tragedii. Jednak w miarę zbierania informacji, w policjantach narastało przekonanie, że wcale nie doszło do uprowadzenia - relacjonuje policjantka.