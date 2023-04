Nurogęsi potrzebują opieki. Urzędnicy apelują o pomoc

Ulubionym miejscem lęgu warszawskich nurogęsi są okolice Łazienek Królewskich, Agrykoli i Kanału Piaseczyńskiego. Co roku w kwietniu i maju Zarząd Zieleni monitoruje te okolice, w celu zabezpieczenia trasy przejścia nurogęsich rodzin do Wisły.

Miejscy ogrodnicy zwrócili się do warszawiaków z prośbą o wsparcie. "Potrzebujemy grupy wolontariuszy, którzy będą mogli wesprzeć nas w tym działaniu. Monitoring jest prowadzony dwa razy dziennie - przed i po południu. Liczymy, że jeden wolontariusz będzie mógł uczestniczyć w co najmniej pięciu takich spacerach" - napisał Zarząd Zieleni w mediach społecznościowych.

Co będzie robił wolontariusz? Jak się zgłosić?

W zakresie wolontariatu jest prowadzenie krótkich wywiadów z mieszkańcami, przejścia wyznaczonej trasy oraz stosowania się do zaleceń w przypadku zaobserwowania maszerujących ptaków. Spacery potrwają do połowy maja. Wolontariusz musi być pełnoletni a osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wolontariacie pod opieką dorosłych, z którymi będzie podpisane porozumienie.

Wiosną w Parku Agrykola, można zaobserwować wyjątkowe kaczki z charakterystycznie nastroszonymi brązowymi piórami na głowie. To samice nielicznie gniazdujących w Polsce nurogęsi. Wiosną po opuszczeniu gniazda matki z nielotnymi jeszcze młodymi pokonują niebezpieczną dla nich drogę z Łazienek Królewskich do Portu Czerniakowskiego. Przemieszczają się Kanałem Piaseczyńskim, następnie muszą przejść przez dwie ruchliwe ulice, rozdzielającą kanał Myśliwiecką i sześciopasmową Czerniakowską.

Obniżają poziom wody, policja kieruje ruchem

"Podczas sezonu migracyjnego nurogęsi obserwujemy Park Agrykola, sprawdzając, czy ptaki szykują się do wędrówki. Specjalnie obniżamy poziom wody w Kanale Piaseczyńskim, aby nurogęsi mogły przepłynąć przepustem z zachodniej do wschodniej części kanału. Przy ulicach Czerniakowskiej i Myśliwieckiej we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich ustawiliśmy znaki drogowe, które ostrzegają, że tą trasą mogą przemieszczać się nurogęsi" - przekazał Zarząd Zieleni.

Płoszone przez kierowców, przechodniów czy psy

Nurogęsi są bardzo zdeterminowane, by pokonać drogę do rzeki i często udaje się im pokonać wszelkie bariery. Jednak zdarza się, że są płoszone, przez kierowców, rowerzystów, przechodniów, psy czy koty. Zarząd Zieleni apeluje do kierowców o wolniejszą jazdę i ostrożność, opiekunów psów o trzymanie swoich pupili na smyczy, wszystkich mieszkańców o zachowanie dystansu od płochliwych ptaków. "Kacze rodziny przeprawiające się przez miasto wyglądają bardzo malowniczo, dla ich bezpieczeństwa zrezygnujmy jednak z podchodzenia blisko, by zrobić zdjęcia" - dodał.