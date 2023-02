Potrącił hulajnogą kobietę na chodniku. Porzucił pojazd i uciekł

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 18, w pobliżu Hal Banacha przy Grójeckiej. - We wtorek o godzinie 17.37 na wysokości Grójeckiej 95 kierujący hulajnogą elektryczną wjechał w pieszą. Kobieta trafiła do szpitala - przekazała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.