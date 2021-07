Ochota: rowerzysta jechał na Veturilo, został potrącony

Do potrącenia doszło przed godziną 12 przy skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich ze Spiską. - Do potrącenia doszło w rejonie przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Uczestniczył w nim kierowca osobowego forda oraz rowerzysta na Veturilo - relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl. - Do rowerzysty została wezwana karetka. Młody mężczyzna trafił pod opiekę ratowników medycznych - dodaje.