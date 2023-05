Rowerzystka potrącona na Nowym Świecie

W czwartek po południu przy Nowym Świecie doszło do potrącenia rowerzystki. Kobieta została zabrana do szpitala.

Do zdarzenia doszło w rejonie przystanku autobusowego u wylotu Ordynackiej. Poruszająca się na rowerze kobieta została potrącona przez kierowcę samochodu osobowego. - Doszło do zderzenia samochodu marki Skoda oraz rowerzystki. W wyniku zdarzenia kobieta została zabrana do szpitala. Kierowca był trzeźwy - przekazała Joanna Pieńczuk z Komendy Stołecznej Policji.