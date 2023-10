Kierowca autobusu potrącił pieszego. Mężczyzna trafił do szpitala

W Alejach Jerozolimskich autobus miejski potrącił pieszego. Mężczyzna trafił do szpitala. Badane są okoliczności zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w Alejach Jerozolimskich przy skrzyżowaniu z ulicą Kruczą.

Policja zgłoszenie otrzymała o godzinie 13.43. - Jak wynika ze wstępnych informacji, doszło tam do potrącenia pieszego przez autobus miejski. Pieszy został przewieziony do szpitala. Kierowca został przebadany pod kątem trzeźwości, był trzeźwy. Na miejscu policjanci ustalają okoliczności jak doszło do tego zdarzenia. Na początku były duże utrudnienia w ruchu – przekazała Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.